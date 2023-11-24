Обучение в сфере закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ
с практикой и тренажерами по всей России и СНГ
ПН-ПТ с 8:00 до 19:00 (МСК)
Удобный интерфейс, стабильность и скорость работы мобильного приложения позволит Вам легко усваивать учебный материал даже в дороге, не привязывая Вас к ноутбуку или стационарному компьютеру.
Даже в поездках и на отдыхе.
Доступно для всех слушателей и на любой форме обучения.
У нас преподают контролеры – сотрудники ФАС, представители электронных площадок и преподаватели, аккредитованные на ЭТП, высококвалифицированные специалисты и эксперты-практики с многолетним опытом работы в сфере закупок.
Ни одного теоретика, даже преподаватели с ученой степенью - практики.
А также Вы можете подготовиться к участию в рассмотрении жалоб, посмотрев видеозаписи реальных заседаний УФАС.
Не все учебные центры могут похвастаться тем, что применяют знания на практике.
Многие сами никогда не участвовали в закупках или не имеют большого опыта участия в тендерах.
Можно ли доверять такому учебному центру?
У нас больше госконтрактов, чем у других учебных центров - 528 контрактов, заключенных по итогам выигранных торгов.
Если у Вас появятся вопросы, Вы всегда можете рассчитывать на профессиональную консультацию от экспертов-практиков. А заботливые специалисты учебного отдела помогут в решении технических и любых других вопросов. Не стоит переживать – в любой ситуации Вам всегда придут на помощь!
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ПН-ПТ с 8:00 до 19:00 МСК
напишите на почту
Или в чат
ул. Воронцовская, д. 35Б корп. 2, Москва
метро Пролетарская/Крестьянская застава
При выборе обучающего центра необходимо обращать внимание на перечень документов, который позволит Вам выбрать надежную организацию и быть уверенным в получении качественных знаний, официальности образовательного документа и сохранности предоставленных данных
Деловая репутация - это не просто слова. Ее подтверждение осуществляется официально в соответствии с ГОСТ ГОСТ Р 66.0.01-2017
Будьте уверены в профессионализме организации, в которой Вы собираетесь обучаться. Сертификат подтверждает наличие помещений, оборудования, преподавателей, а также опыта оказания услуг и положительных отзывов клиентов.
Лицензия действует по всей России и подтверждает законность образовательной деятельности.
Она дает право на выдачу удостоверений и дипломов, внесение их в федеральные реестры.
Обязательно проверяйте наличие лицензии у образовательной организации, а также ее действительность.
По зарегистрированному товарному знаку можно проверить подлинность указанной организации, что уменьшает риск встречи мошенников Свидетельство № 902955 до 30.03.2032
Учебный центр «Высшая школа закупок» зарегистрирован РОСКОМНАДЗОРОМ в качестве оператора, осуществляющего обработку персональных данных (номер в реестре операторов - 36-24-010140), обеспечивая надежную защиту персональных данных слушателей.
Есть несколько форматов обучения по курсам, которые можно выбрать самостоятельно при заключении:
Аудиторные занятия – очные групповые занятия в аудитории с преподавателем. Проводятся в Москве и Санкт-Петербурге ежемесячно, в других городах — по заявкам заказчиков.
Очно-заочный с использованием дистанционных технологий – данный формат обучения включает в себя очные групповые занятия в аудитории с преподавателем и последующее изучение материала на дистанционном формате (используется образовательная интернет-платформа).
Ознакомиться с данным форматом обучения можно на «открытых лекциях». Расписание открытых лекций можно посмотреть здесь.
Дистанционный — используется образовательная интернет-платформа. Слушателю предоставляется доступ к личному кабинету, где загружены видео с лекциями, занятия и промежуточные проверки полученных знаний.
Конечно. Каждая программа обучения, ориентирована на изучения курса с нуля и до выбранного уровня.
Обучение в Высшей школе закупок основано на принципе «от простого — к сложному».
Наши менеджеры помогут выбрать наиболее походящую программу обучения, исходя из Ваших потребностей.
Дистанционное обучение вы можете начать в любое удобное для Вас время. Формат обучения индивидуальный, вы не привязаны к какой-либо учебной группе.
Очное обучение (или очная часть обучения при очно-заочной форме) начинается в соответствии с расписанием занятий учебных групп.
Преимущество обучения для физических лиц – возможность приобретения курса профессиональной переподготовки в рассрочку. Рассрочка предоставляется без участия банка, а значит без комиссии и переплат. Курсы «Эксперт» (320 ак.ч.) и «Эксперт ПРО» (520 ак.ч.) можно оплатить двумя или тремя платежами. Курс «Специалист» (260 ак.ч.) можно оплатить двумя платежами.
Для того чтобы получить скидку необходимо заполнить форму на сайте. Наш менеджер свяжется с Вами и подберет курс, который подходит Вашим запросам и ценовым предпочтениям. Для фиксации выгодного предложения, необходимо внести частичную оплату, остальную сумму можно доплатить, начав обучение.
На весь период обучения за Вами закрепляется персональный куратор, который поможет решить все вопросы по прохождению курса, работе на тренажерах, аттестации и участию в онлайн вебинарах.
Связь с персональным куратором осуществляется через телефон, whatsapp, форму на образовательном портале или электронную почту.
Также Вы можете получать консультации преподавателей:
В материалах курса имеются:
Пример видео с демонстрацией функционала Тренажера Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)
По мере обучения на курсах слушателям предлагают выполнить практические задания на основе пройденного материала. Проверка работ проводится самостоятельно, посредством прохождения тестирования или квиза.
После приобретения дополнительной подписки на Тренажер ЕИС, Вам открывается отдельный блок с видеоматериалами и подробной инструкцией со скриншотами для выполнений заданий. Задания выполняются на учебной площадке, которая полностью копирует функционал ЕИС и позволяет получить практические навыки в ходе обучения.
По общему правилу, доступ к образовательному порталу сохраняется в течение 1 года с начала обучения.
После сдачи итоговой аттестации доступ к материалам сохраняется.
Для слушателей на тарифах «Комфорт» и «Всё включено» доступ к образовательным материалам открывается на 3 года.
Время работы клиентской службы:
понедельник — пятница с 8.00 до 19.00 мск
На электронную почту будет отправлен купон на дополнительную скидку