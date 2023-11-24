Обучение в сфере закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ
с практикой и тренажерами по всей России и СНГ

8 (800) 200-85-28

ПН-ПТ с 8:00 до 19:00 (МСК)

С нами вы научитесь организовывать
и побеждать в госзакупках

уже через 5 дней обучения в любом месте и в удобное время

Тренажер и вебинары
в подарок

Перечень курсов, участвующих в акции

Только до конца мая!

Онлайн курсы по закупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ) по всей России

  • УЧАСТВУЕТ В АКЦИИ
  • 120 уроков, 130 видео, 100 заданий

Эксперт Про в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для заказчиков​ (код A, B, C)

  • профпереподготовка
  • 520 акад. часов
подробнее
  • 35 000 ₽
  • 29 000 ₽
  • 30 уроков, 10 видео, 15 заданий

Контрактная система в сфере закупок для руководителей (44-ФЗ)

  • повышение квалификации
  • 40 акад. часов
подробнее
  • 6 000 ₽
  • 4 000 ₽
  • ТОП
  • 25 уроков, 30 видео, 20 заданий

Специалист в сфере закупок (223-ФЗ) для заказчиков​

  • профпереподготовка
  • 260 акад. часов
подробнее
  • 26 000 ₽
  • 21 000 ₽
  • 65 уроков, 50 видео, 60 заданий

Специалист в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для заказчиков

  • профпереподготовка
  • 256 акад. часов
подробнее
  • 19 000 ₽
  • 14 000 ₽
  • 45 уроков, 15 видео, 30 заданий

Специалист в сфере государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ) для заказчиков

  • повышение квалификации
  • 144 акад. часа
подробнее
  • 16 000 ₽
  • 13 000 ₽
  • 45 уроков, 15 видео, 25 заданий

Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками для контрактных управляющих (44-ФЗ)

  • повышение квалификации
  • 120 акад. часов
подробнее
  • 8 000 ₽
  • 6 000 ₽
  • 25 уроков, 30 видео, 20 заданий

Специалист в сфере корпоративных закупок (223-ФЗ)

  • профпереподготовка
  • 260 акад. часов
подробнее
  • 26 000 ₽
  • 21 000 ₽
  • 95 уроков, 80 видео, 85 заданий

Специалист в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для заказчиков

  • профпереподготовка
  • 260 акад. часов
подробнее
  • 26 000 ₽
  • 21 000 ₽
  • УЧАСТВУЕТ В АКЦИИ
  • 110 уроков, 95 видео, 95 заданий

Эксперт в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для заказчиков (код А, В)

  • профпереподготовка
  • 320 акад. часов
подробнее
  • 30 000 ₽
  • 25 000 ₽
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Очное обучение по госзакупкам (44-ФЗ, 223-ФЗ)

  • 45 уроков, 15 видео, 20 заданий

Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ) для заказчиков (очно в Москве)

  • повышение квалификации
  • 108 акад. часов
подробнее
  • 33 000 ₽
  • 27 000 ₽
  • 10 уроков, 5 видео, 10 заданий

Специалист в сфере управления корпоративными закупками (223-ФЗ) для заказчиков (очно в Москве)

  • повышение квалификации
  • 16 акад. часов
подробнее
  • 23 000 ₽
  • 19 000 ₽
  • 15 уроков, 10 видео, 15 заданий

Контрактная система в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для поставщиков (очно в Москве)

  • повышение квалификации
  • 24 акад. часа
подробнее
  • 35 000 ₽
  • 29 000 ₽
  • ПОПУЛЯРНО
  • 95 уроков, 80 видео, 85 заданий

Специалист в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для заказчиков (очно в Москве)

  • профпереподготовка
  • 260 акад. часов
подробнее
  • 43 000 ₽
  • 36 000 ₽
  • СУПЕР СКИДКА
  • 50 уроков, 60 видео, 20 заданий

Специалист в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для поставщиков (очно в Москве)

  • профпереподготовка
  • 260 акад. часов
подробнее
  • 42 000 ₽
  • 33 000 ₽
  • 10 уроков, 5 видео, 10 заданий

Специалист в сфере управления корпоративными закупками (223-ФЗ) для поставщиков (очно в Москве)

  • повышение квалификации
  • 16 акад. часов
подробнее
  • 21 000 ₽
  • 17 000 ₽
  • УЧАСТВУЕТ В АКЦИИ
  • 100 уроков, 115 видео, 85 заданий

Эксперт Про в сфере закупок (44-ФЗ) для заказчиков​ (код A, B, C) (очно в Москве)

  • профпереподготовка
  • 520 акад. часов
подробнее
  • 50 000 ₽
  • 39 000 ₽
  • УЧАСТВУЕТ В АКЦИИ
  • 75 уроков, 80 видео, 30 заданий

Эксперт в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для поставщиков (код А, В) (очно в Санкт-Петербурге)

  • профпереподготовка
  • 320 акад. часов
подробнее
  • 44 000 ₽
  • 37 000 ₽
  • 15 уроков, 10 видео, 15 заданий

Контрактная система в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ) для поставщиков (очно в Санкт-Петербурге)

  • повышение квалификации
  • 24 акад. часа
подробнее
  • 38 000 ₽
  • 29 000 ₽

Почему стоит выбрать нас?

Moodle

Обучайтесь
на ходу с мобильным приложением

Удобный интерфейс, стабильность и скорость работы мобильного приложения позволит Вам легко усваивать учебный материал даже в дороге, не привязывая Вас к ноутбуку или стационарному компьютеру.

Даже в поездках и на отдыхе.

Доступно для всех слушателей и на любой форме обучения.

Секреты госзакупок
от экспертов контрольных органов

У нас преподают контролеры – сотрудники ФАС, представители электронных площадок и преподаватели,  аккредитованные на ЭТП, высококвалифицированные специалисты и эксперты-практики с многолетним опытом работы в сфере закупок.

Ни одного теоретика, даже преподаватели с ученой степенью - практики.

А также Вы можете подготовиться к участию в рассмотрении жалоб, посмотрев видеозаписи реальных заседаний УФАС.

Мы не просто обучаем закупкам – мы сами в них участвуем и побеждаем

Не все учебные центры могут похвастаться тем, что применяют знания на практике.

Многие сами никогда не участвовали в закупках или не имеют большого опыта участия в тендерах.

Можно ли доверять такому учебному центру?

У нас больше госконтрактов, чем у других учебных центров - 528 контрактов, заключенных по итогам выигранных торгов.

Экспертная поддержка в ходе обучения​

Если у Вас появятся вопросы, Вы всегда можете рассчитывать на профессиональную консультацию от экспертов-практиков. А заботливые специалисты учебного отдела помогут в решении технических и любых других вопросов. Не стоит переживать – в любой ситуации Вам всегда придут на помощь!

Пройдите обучение с удобством

1 200 ₽

  • Упрощенная сдача итоговой аттестации в формате собеседования с преподавателем
  • Ускоренное обучение (экстерном)
  • Два года доступа к образовательным материалам
  • Внесение сведений в Федеральный реестр документов об образовании (ФРДО) в день выдачи образовательного документа
  • Возможность продления обучения до 1 года (бесплатно)
Получить консультацию

2 500 ₽

  • Доставка СДЭК/EMS/1 классом Почтой России
  • Ускоренное обучение (экстерном)
  • Упрощенная сдача итоговой аттестации
  • Возможность продления обучения до 1 года (бесплатно)
  • Внесение сведений в Федеральный реестр документов об образовании (ФРДО) в день выдачи образовательного документа
  • Три года доступа к образовательным материалам
Получить консультацию
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Жду звонка!

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Практика, тренажер и вебинары

3 000 ₽

Учитесь работе в Единой информационной системе (ЕИС) без штрафов

  • Можно размещать все этапы закупок - от планов графиков до реестра контрактов​
  • Приобретайте навыки работы в Единой информационной системе без риска получения штрафов​
  • Полностью повторяет интерфейс официального сайта в сфере закупок​
  • В дипломе указывается, что слушатель проходил стажировку на Тренажере ЕИС​
Получить консультацию

4 500 ₽

От лучших преподавателей - практиков из Москвы и Санкт-Петербурга

  • Возможность обучаться в Москве и Санкт-Петербурге из любой точки страны​
  • Двусторонняя связь с преподавателем, возможность задавать вопросы и получать ответы​
  • Вебинар можно также посмотреть в записи​
  • В дипломе указывается город обучения Москва или Санкт-Петербург (по выбору слушателя)​
Получить консультацию

Бесплатно
до конца апреля

Оставьте заявку и получите практику на Тренажере ЕИС и вебинары в подарок

Перечень курсов, участвующих в акции

 

Позвоните нам

8 (800) 200-85-28


ПН-ПТ с 8:00 до 19:00 МСК

напишите на почту

Или в чат

ул. Воронцовская, д. 35Б корп. 2, Москва
метро Пролетарская/Крестьянская застава

 

Гарантия качественного обучения

При выборе обучающего центра необходимо обращать внимание на перечень документов, который позволит Вам выбрать надежную организацию и быть уверенным в получении качественных знаний, официальности образовательного документа и сохранности предоставленных данных

Сертификат деловой репутации

Деловая репутация - это не просто слова. Ее подтверждение осуществляется официально в соответствии с ГОСТ ГОСТ Р 66.0.01-2017
Будьте уверены в профессионализме организации, в которой Вы собираетесь обучаться. Сертификат подтверждает наличие помещений, оборудования, преподавателей, а также опыта оказания услуг и положительных отзывов клиентов.

Государственная лицензия

Лицензия действует по всей России и подтверждает законность образовательной деятельности.
Она дает право на выдачу удостоверений и дипломов, внесение их в федеральные реестры.
Обязательно проверяйте наличие лицензии у образовательной организации, а также ее действительность.

Подлинность лицензии можно проверить в реестре Рособрнадзора

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Официальный товарный знак

По зарегистрированному товарному знаку можно проверить подлинность указанной организации, что уменьшает риск встречи мошенников  Свидетельство № 902955 до 30.03.2032

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Зарегистрированы как оператор персональных данных

Учебный центр «Высшая школа закупок» зарегистрирован РОСКОМНАДЗОРОМ в качестве оператора, осуществляющего обработку персональных данных (номер в реестре операторов - 36-24-010140), обеспечивая надежную защиту персональных данных слушателей.

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Образовательных программ
45
Слушателей прошли обучение
10000
Слушателей в 2023 году
1100
Госконтрактов заключено по итогам конкурсов и аукционов
100
Контрактов заключены на Березке и Порталах поставщиков
500

Часто задаваемые вопросы

Есть несколько форматов обучения по курсам, которые можно выбрать самостоятельно при заключении:

Аудиторные занятия – очные групповые занятия в аудитории с преподавателем. Проводятся в Москве и Санкт-Петербурге ежемесячно, в других городах — по заявкам заказчиков.

Очно-заочный с использованием дистанционных технологий – данный формат обучения включает в себя очные групповые занятия в аудитории с преподавателем и последующее изучение материала на дистанционном формате (используется образовательная интернет-платформа).

Ознакомиться с данным форматом обучения можно на «открытых лекциях». Расписание открытых лекций можно посмотреть здесь. 

Дистанционный — используется образовательная интернет-платформа. Слушателю предоставляется доступ к личному кабинету, где загружены видео с лекциями, занятия и промежуточные проверки полученных знаний.

Конечно. Каждая программа обучения, ориентирована на изучения курса с нуля и до выбранного уровня.

Обучение в Высшей школе закупок основано на принципе «от простого — к сложному».

Наши менеджеры помогут выбрать наиболее походящую программу обучения, исходя из Ваших потребностей.

Дистанционное обучение вы можете начать в любое удобное для Вас время. Формат обучения индивидуальный, вы не привязаны к какой-либо учебной группе.

Очное обучение (или очная часть обучения при очно-заочной форме) начинается в соответствии с расписанием занятий учебных групп. 

Преимущество обучения для физических лиц – возможность приобретения курса профессиональной переподготовки в рассрочку. Рассрочка предоставляется без участия банка, а значит без комиссии и переплат. Курсы «Эксперт» (320 ак.ч.) и «Эксперт ПРО» (520 ак.ч.) можно оплатить двумя или тремя платежами. Курс «Специалист» (260 ак.ч.) можно оплатить двумя платежами.

Для того чтобы получить скидку необходимо заполнить форму на сайте. Наш менеджер свяжется с Вами и подберет курс, который подходит Вашим запросам и ценовым предпочтениям. Для фиксации выгодного предложения, необходимо внести частичную оплату, остальную сумму можно доплатить, начав обучение.

На весь период обучения за Вами закрепляется персональный куратор, который поможет решить все вопросы по прохождению курса, работе на тренажерах, аттестации и участию в онлайн вебинарах.

Связь с персональным куратором осуществляется через телефон, whatsapp, форму на образовательном портале или электронную почту.

Также Вы можете получать консультации преподавателей:

  • в ходе вебинара, в расписании предусмотрено время для ответов на вопросы 
  • в письменном виде через whatsapp, форму на образовательном портале или электронную почту

В материалах курса имеются:

  • видео уроки с демонстрацией работы на всех электронных площадках
  • практические занятия на Тренажере Единой информационной системы с пошаговыми инструкциями и видео примерами

Пример видео с демонстрацией функционала Тренажера Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС)

По мере обучения на курсах слушателям предлагают выполнить практические задания на основе пройденного материала. Проверка работ проводится самостоятельно, посредством прохождения тестирования или квиза.

После приобретения дополнительной подписки на Тренажер ЕИС, Вам открывается отдельный блок с видеоматериалами и подробной инструкцией со скриншотами для выполнений заданий. Задания выполняются на учебной площадке, которая полностью копирует функционал ЕИС и позволяет получить практические навыки в ходе обучения.

По общему правилу, доступ к образовательному порталу сохраняется в течение 1 года с начала обучения.

После сдачи итоговой аттестации доступ к материалам сохраняется.

Для слушателей на тарифах «Комфорт» и «Всё включено» доступ к образовательным материалам открывается на 3 года.

Открытая лекция

Подпишитесь на бесплатные вебинары по госзакупкам

Наши эксперты - преподаватели

Романова Юлия Алексеевна

Ведущий эксперт в сфере закупок со стороны подрядчика, исполнителя. Автор курсов OTC.RU

Волкова Анастасия Витальевна

Член Ассоциации юристов России, директор по комплаенсу, преподаватель с большим опытом

Ходаков Валентин Сергеевич

Практикующий лектор с обширным опытом представления различных организаций в органах ФАС и судебной системы Российской Федерации

Курмакаев Адель Касимович

Успешный спикер в сфере закупок с широким охватом аудитории и практикующий специалист со стороны заказчика и поставщика

Гриценко Дарья Валерьевна

Ведущий специалист по тендерам и преподаватель по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Тукарев Павел Юрьевич

Начальник контрактного отдела, опытный преподаватель-эксперт по 44-ФЗ

Добрецов Григорий Борисович

Автор более 20 ДПП в сфере закупок и более 15 электронных курсов по обучению в сфере закупок с практикой работы в ЕИС и на электронных площадках

Пестова Оксана Юрьевна

Большой опыт со стороны Федерального Государственного заказчика, член Контрактной службы, член Единой комиссии

Завозин Александр Игоревич

Эксперт и практик в сфере закупок с многолетним стажем

Михайлова Татьяна Вячеславовна

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, наставник по торгам и опытный лектор в сфере закупок с обширной географией

Романова Юлия Алексеевна

Ведущий эксперт в сфере закупок со стороны подрядчика, исполнителя. Автор курсов OTC.RU

Волкова Анастасия Витальевна

Член Ассоциации юристов России, директор по комплаенсу, преподаватель с большим опытом

Ходаков Валентин Сергеевич

Практикующий лектор с обширным опытом представления различных организаций в органах ФАС и судебной системы Российской Федерации

Курмакаев Адель Касимович

Успешный спикер в сфере закупок с широким охватом аудитории и практикующий специалист со стороны заказчика и поставщика

Гриценко Дарья Валерьевна

Ведущий специалист по тендерам и преподаватель по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Тукарев Павел Юрьевич

Начальник контрактного отдела, опытный преподаватель-эксперт по 44-ФЗ

Добрецов Григорий Борисович

Автор более 20 ДПП в сфере закупок и более 15 электронных курсов по обучению в сфере закупок с практикой работы в ЕИС и на электронных площадках

Пестова Оксана Юрьевна

Большой опыт со стороны Федерального Государственного заказчика, член Контрактной службы, член Единой комиссии

Завозин Александр Игоревич

Эксперт и практик в сфере закупок с многолетним стажем

Михайлова Татьяна Вячеславовна

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса, наставник по торгам и опытный лектор в сфере закупок с обширной географией

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Более 10 000 клиентов заключили договоры с Высшей школой закупок и успешно прошли обучение.

Мы ценим каждого нашего клиента.

В их числе:

Министерство экономического развития России

Госконтракты 1771034949421000040,
1771034949422000027 и 3 контракта с ед. поставщиком

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Госконтракт 100021360120000048 и 4 контракта с ед. поставщиком

Министерство сельского хозяйства России

Госконтракт 100164377119000256 и 4 контракта с ед. поставщиком

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Госконтракты 100026800123100116, 100026800123100114

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Госконтракт 100421678123100094

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