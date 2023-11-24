Есть несколько форматов обучения по курсам, которые можно выбрать самостоятельно при заключении:

Аудиторные занятия – очные групповые занятия в аудитории с преподавателем. Проводятся в Москве и Санкт-Петербурге ежемесячно, в других городах — по заявкам заказчиков.

Очно-заочный с использованием дистанционных технологий – данный формат обучения включает в себя очные групповые занятия в аудитории с преподавателем и последующее изучение материала на дистанционном формате (используется образовательная интернет-платформа).

Ознакомиться с данным форматом обучения можно на «открытых лекциях». Расписание открытых лекций можно посмотреть здесь.

Дистанционный — используется образовательная интернет-платформа. Слушателю предоставляется доступ к личному кабинету, где загружены видео с лекциями, занятия и промежуточные проверки полученных знаний.